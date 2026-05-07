Detienen a un sujeto con pedido de captura por violencia de género

En un operativo personal del binomio Zorro 7 sorprendió a dos individuos que corrían en actitud evasiva por la vía pública en el barrio Alto Comedero. La intervención tuvo lugar en la intersección de las calles Capitán Martel y Alférez Valko, durante la madrugada de este miércoles.

Al interceptarlos y solicitar su identificación, los agentes consultaron la base de datos policial y confirmaron que uno de los hombres tenía un pedido de comparendo vigente en el marco de una investigación penal por violencia de género.

Bajo directivas de la fiscalía interviniente, los uniformados procedieron a la demora inmediata del sospechoso para regularizar su situación procesal. El detenido fue trasladado a la Seccional 33°, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

El rápido accionar del Grupo Dinámico de Prevención del Delito permitió sacar de las calles a un sujeto requerido por la justicia, reforzando los controles en uno de los barrios más populosos de la ciudad.