Exoneraron al médico policial Raúl Oropeza López

Tras dos años de impunidad y un fallo judicial que se intentó minimizar un grave hecho de violencia de género, el Boletín Oficial de la provincia confirmó la destitución definitiva del médico policial que agredió a una estudiante en la ciudad de Perico.

El tiempo terminó por poner las cosas en su lugar. Esta semana se dio a conocer el Decreto N° 4.998-MS/2025, firmado por el Gobernador de la Provincia Carlos Sadir, que dispone la exoneración (la sanción más grave del régimen disciplinario) del médico Raúl Ariel Rolando Oropeza López. El Estado finalmente expulsó de sus filas al hombre que siendo médico legista de la Unidad Regional 6 de Perico, protagonizó un ataque feroz contra una joven estudiante en octubre de 2023.

Intentaron "licuarlo"

Tal como lo diera a conocer nuestro diario, aquel 27 de octubre de 2023, una joven de 18 años descendió de su automóvil frente a su casa en Perico, cuando fue interceptada por Oropeza López, quien sin mediar palabra, el funcionario comenzó a violentarla.

Esiste un video de las cámaras de seguridad, que este medio difundió en su momento y fue incorporado como elemento de prueba en el juicio oral y público, donde se puede observar como el cobarde sujeto le arrebató el celular a la joven y la golpeó brutalmente.

Sin embargo, el camino a la justicia tuvo espinas institucionales, como la audiencia vía zoom donde la jueza María Gracia Cardone, presidenta del Tribunal de Revisión, decidió quitarle al galenao el agravante de violencia de género a la condena. "Con una frialdad que aún duele, la magistrada calificó la agresión como simples "manotazos".

Aquel día, la joven víctima salió corriendo de la oficina judicial, donde participaba de esta audiencia envuelta en un llanto amargo, sintiéndose desprotegida por una Justicia que no quiso dar la cara",

Se sintió víctima

FUERA DE SÍ | MOMENTO EN QUE EL SUJETO ATACA A GOLPES A SU VECINA.

Incluso condenado, Oropeza López que no solo logró evitar la cárcel con tareas comunitarias gracias al fallo de Cardone, y en lo que vecinos de ciudad Perico definieron como una denuncia cínica, el médico golpeador siendo el agresor condenado, ha denunciado al padre, al hermano y al novio de la víctima.

Los acusa por intervenir cuando él atacaba a golpes de puños en el rostro a la joven de 18 años. La familia, que ya sufrió por la agresión física de la joven y el ninguneo judicial (la audiencia vía Zoom donde la víctima salió desesperada ante el insólito fallo), ahora debe enfrentar un banquillo de acusados por defender la vida de su hija.

El peso del Decreto

El decreto de exoneración que ayer salió a la luz, es la respuesta definitiva a un hombre extremadamente violento, que aun siendo procesado, continuaba trabajando para la Policía de la provincia.

Al ser exonerado, Oropeza López pierde todo vínculo con la institución y queda marcado por una sanción que no admite interpretaciones: su conducta fue indigna.

Tras tomar conocimiento de la decisión del gobernador de la provincia, la comunidad que acompañó a la familia en este largo proceso, sostuvo que hoy, a pesar de los años transcurridos y los tiempos procesales, "podemos decir que la verdad venció. La firma del primer mandatario en el Boletín Oficial es el punto final para el médico golpeador".

Sobre el desplazamiento

Según el Reglamento del Régimen Disciplinario Policial, el desplazamiento del médico Oropeza no es una simple baja. Se trata de la sanción más severa para un “delito infamante”. Se le retira el estado policial y todos sus derechos de forma irrevocable.

El decreto se fundamenta en la “trascendencia pública” del hecho (Art 40 inc h), demostrando que el repudio social y la cobertura mediática fueron claves para la justicia y el Art 50 exige que el hecho sea “indudable”. Las imágenes de las cámaras grabadas desde el celular de la víctima y sobre todo el testimonio de la joven, no dejaron margen para la duda.

Oropeza López fue imputado y la causa fue elevada a juicio, donde fue condenado por los delitos de lesiones leves, agravadas por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género y amenazas en concurso real.