Automovilista atropelló a una joven que esperaba un colectivo

Automovilista perdió el control del rodado y atropelló a una joven que esperaba un colectivo, en la localidad de Río Blanco. La víctima sufrió la amputación de una pierna y el conductor relató a los efectivos que se quedó dormido al volante.

Según las fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró ayer alrededor de las 12 sobre un tramo de la ruta provincial N°1, a la altura de la finca La Noria.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 73 años conducía un automóvil Peugeot 308 en sentido sur norte, en un momento determinado perdió el control del rodado, atropelló a una joven de 21 años que esperaba un colectivo en una garita, y volcó.

De manera inmediata tomó participación personal del Same que asistió a la víctima, quien sufrió la pérdida del miembro inferior izquierdo, y la trasladó de urgencias al hospital "Pablo Soria".

Mientras que el conductor protagonista relató a los efectivos haber perdido el control del vehículo debido a que se durmió al volante.

Personal de Seguridad Vial sometió al hombre a un test de alcoholemia que arrojó resultado negativo y luego, tuvo que ser trasladado al hospital "Wenceslao Gallardo", en la ciudad de Palpalá.

Efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor para establecer las causas del incidente.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la demora del conductor, el secuestro del rodado y que las actuaciones complementarias queden a cargo de los efectivos de la Unidad Regional 8.