Detuvieron a tres personas y recuperaron bienes robados

Una investigación por dos ilícitos ocurridos en la ciudad de Humahuaca derivó en diversos allanamientos, el secuestro de algunos de los bienes sustraídos y la detención de tres personas, que ya fueron imputadas.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este matutino, los ilícitos que motivaron las investigaciones ocurrieron los pasados 2 y 3 de mayo en la mencionada ciudad quebradeña.

El primero de ellos sucedió en una vivienda del barrio Medalla Milagrosa, donde malvivientes ingresaron y sustrajeron elementos tecnológicos y prendas de vestir pertenecientes a una turista de origen extranjero.

Mientras que el segundo episodio tuvo lugar en una conocida cafetería ubicada en el barrio 23 de Agosto, donde un grupo de personas ingresó y sustrajo electrodomésticos, dispositivos electrónicos, prendas y otros elementos de valor.

Las denuncias fueron radicadas en la Unidad Regional 3 y desde ese momento iniciaron las investigaciones del Ministerio Público de la Acusación de Humahuaca,en conjunto con los efectivos de la Brigada de Investigaciones.

El pasado miércoles, la Fiscalía interviniente solicitó una serie de medidas judiciales en diversos domicilios de los barrios humahuaqueños de Santa Rita y 23 de Agosto.

Como resultado de los allanamientos, los efectivos secuestraron televisores, garrafas de gas y netbooks, entre otros elementos. Además, incautaron numerosos teléfonos celulares, que será peritados.

Asimismo, tres personas fueron detenidas y posteriormente imputadas por los presuntos delitos de "robo en poblado y en banda".

No obstante, continúan avanzando las tareas investigativas bajo dirección de la Fiscalía interviniente, a fin de esclarecer la totalidad de los hechos vinculados a la causa y proceder a la restitución de los elementos recuperados a sus legítimos propietarios.