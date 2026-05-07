Un caso de femicidio estará en manos de un jurado popular

En una audiencia clave celebrada en la ciudad salteña de Tartagal, se resolvió que el caso de Rosmery Aramayo Torres, quien desapareció el 17 de enero de 2025 en Salvador Mazza, será juzgado bajo la modalidad de juicio por jurado.

La decisión fue tomada por el juez Marcelo Alvarado, quien también rechazó los planteos de nulidad y exclusión probatoria presentados por la defensa de José Eduardo Miranda, el principal imputado por el homicidio calificado de Aramayo Torres.

El juicio por la muerte de Rosmery Aramayo Torres será un hito judicial, ya que será debatido por un jurado popular, conforme a lo estipulado por la Ley 8.478, que regula esta modalidad.

La decisión de elevar la causa a juicio fue respaldada por los fiscales Gonzalo Ariel Vega, Pablo Cabot y Rafael José Medina, quienes representan al Ministerio Público Fiscal en este caso.

La fiscalía sostiene que el crimen fue intencional, y lo califica como homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El caso de Rosmery Aramayo Torres ha conmocionado a la comunidad salteña de Salvador Mazza y a la región de Tartagal, especialmente por las circunstancias en las que la mujer fue reportada como desaparecida.

Desde su desaparición, se han realizado múltiples operativos de búsqueda para dar con su paradero, aunque hasta la fecha no se ha logrado encontrarla.

Un detalle relevante en este proceso es que José Eduardo Miranda, la pareja de Rosmery, está acusado de ser el autor material e intelectual del homicidio, y un hijo de Miranda también estuvo imputado, aunque fue sobreseído posteriormente. La acusación contra Miranda se sustenta en los elementos de prueba recolectados durante la investigación, y la Fiscalía sostiene que hubo intención de causar la muerte de la víctima, además de un claro contexto de violencia de género.