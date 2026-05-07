Perdió el control del auto, atropelló a una joven y volcó en Ruta 1

Un conductor perdió el control de su vehículo, atropelló a una joven y terminó volcando cerca de una parada de colectivos, generando conmoción entre los vecinos de la zona.

El siniestro se registró este jueves cerca del mediodía a metros de la pasarela barrio Escuela Patria, sobre la ruta provincial n°1 y tras el impacto personal del SAME acudió rápidamente al lugar y trasladó de urgencia tanto a la víctima como al automovilista al Hospital Pablo Soria.

Por causas que aún se tratan de esclarecer, el conductor del rodado rodado Peugeot 308 de color blanco aparentemente se habría dormido perdiendo el control del vehículo e impactando contra la joven que se encontraba en la parada del colectivo.

Según se informó, la joven sufrió heridas de consideración, mientras que el conductor , también debió recibir atención médica.

Efectivos policiales y Bomberos trabajaron en el lugar para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito, que permaneció momentáneamente cortado en sentido sur-norte mientras se realizaban las pericias correspondientes.



