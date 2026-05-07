Cámaras del 911 captaron a un ladrón armado robando accesorios de motos

El hecho ocurrió en calle Alvear, pleno casco céntrico de la ciudad, cuando las cámaras de seguridad del sistema 911 detectaron a un individuo manipulando un motovehículo estacionado frente al Casino Alvear. Las imágenes en vivo mostraron al sospechoso mientras robaba los espejos retrovisores, lo que activó de inmediato el protocolo de persecución.

Con los datos precisos de su vestimenta, los binomios del Grupo Dinámico de Prevención del Delito iniciaron un rastrillaje certero por la zona. Finalmente, interceptaron al delincuente en las inmediaciones del Paseo de los Artesanos. Al notar la presencia policial, el hombre reaccionó en forma agresiva e intentó resistirse a la autoridad.

Tras ser reducido, los agentes descubrieron que entre sus pertenencias no solo estaban los objetos robados, sino también un arma blanca que habría utilizado para cometer otros ilícitos. El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde el sistema CIAC confirmó que pesaban sobre él medidas judiciales vigentes, lo que agrava su situación procesal. Los accesorios sustraídos fueron recuperados y devueltos a su propietario.