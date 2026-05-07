Dos detenidas con más de 10 kg. de cocaína

Gendarmería Nacional descubrió más de 10 kilos de cocaína ocultos en dos mochilas tras una inspección realizada en la Ruta Nacional N° 34, a la altura del kilómetro 1.150, en la localidad de Pampa Blanca, provincia de Jujuy. El hallazgo fue posible gracias a la intervención de un perro de la Fuerza, que reaccionó de manera exaltada al pasar por uno de los asientos del colectivo.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Sección Seguridad Vial “Perico” y la Sección Núcleo, dependientes del Escuadrón 53 “Jujuy”. Los gendarmes detuvieron la marcha de un transporte de pasajeros que se dirigía hacia la provincia de Córdoba y, con el apoyo del can, identificaron a una mujer que llevaba dos mochilas con la droga.

Ante la reacción del animal, los uniformados solicitaron a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy la apertura del equipaje. En presencia de testigos, extrajeron de su interior 10 paquetes con una sustancia blancuzca. Además, los agentes identificaron a otra mujer que acompañaba a la involucrada y que llevaba dinero en efectivo.

Las pruebas de campo Narcotest, realizadas por personal de la Unidad Técnica de Criminalística y Estudios Forenses “Jujuy”, confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 10 kilos 310 gramos. La fiscalía interviniente ordenó el decomiso de la droga, el dinero y otros elementos de interés, así como la detención de ambas ciudadanas por infracción a la Ley 23.737.