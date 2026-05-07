Querella logró dar vuelta un fallo y condenó a una joven

El representante legal de familiares de un joven que fue asesinado logró dar vuelta un fallo en el que había absuelto a una joven acusada del hecho y fue recientemente condenada a dos años de prisión de ejecución condicional.

Durante las audiencias la condenada no mostró congoja ni arrepentimiento por el violento episodio que protagonizó.

En la jornada de ayer se llevó a cabo la audiencia de cesura de la impugnación propuesta por el letrado Ezequiel Aldana, donde Karen Ariana Taboada fue condenada a la pena de dos años de prisión condicional, luego de haber sido hallada culpable del delito de homicidio con exceso en legítima defensa, tras darle muerte a su entonces pareja Nicolás Canaviri.

Hay que recordar que en noviembre del año pasado, Karen Taboada había sido absuelta por los jueces penales Javier Salvatierra (presidente de trámite), Natalia Segovia y Felicia Barrios. A este fallo la querella impugnó y los jueces Cristian Torres Magallanes y Lucas Grenni, dieron lugar al pedido.

"Durante toda la investigación penal preparatoria y toda la audiencia de debate, tanto donde fue absuelta, como en esta última, tristemente he notado que por parte de la imputada no hubo ninguna muestra de arrepentimiento, dolor, tristeza, remordimiento por la muerte de su entonces pareja, Nicolás Canaviri", dijo Ezequiel Aldana.

Tanto en los alegatos del primer debate oral, como en la audiencia de impugnación, el letrado hizo hincapié en el vínculo que la joven imputada mantuvo con Canaviri y en base a los elementos de pruebas incorporados a la causa, se estableció que la joven mantuvo cierto vínculo amoroso con la víctima fatal.

Por otra parte se supo que la Justicia no logró hallar a un testigo considerado clave para el esclarecimiento del caso, como lo es el amigo de Canaviri, quien no pudo ser hallado para ser notificado de su presencia ante el Tribunal enjuiciador. "Lo que declaró Cruz en la investigación penal preparatoria fue de interés para la causa, por eso me llamó la atención que nunca pudo ser notificado personalmente para declarar en el juicio, que investiga la muerte de su amigo", dijo el letrado.

QUERELLANTE | EZEQUIEL ALDANA DEL ESTUDIO LCP Y ASOCIADOS.

"Si bien para nosotros, los abogados querellantes, es muy importante dar vuelta un fallo, considero que hoy Karen Taboada debería purgar una condena mayor que la que se le dio. Porque, como lo dije en la producción de mi alegato, la inculpada es una persona que tiene un alto nivel de incapacidad de resolver sus conflictos, si no es mediante o por medio de la violencia.

Sobre los hechos

Según la requisitoria de la Fiscalía, Karen Taboada fue enjuiciada por un violento episodio ocurrido el 18 de mayo de 2022, alrededor de las 2 en una vivienda del barrio San Pedrito de San Salvador de Jujuy, en la cual se encontraban la acusada junto con su pareja Nicolás Ernesto Canaviri y unos amigos consumiendo bebidas alcohólicas.

En esas circunstancias fue que, tras mantener una discusión con el hombre y con ánimos de defenderse de la agresión física que le estaba provocando Canaviri, la imputada tomó un cuchillo y lo apuñaló en el pecho provocándole la muerte, para luego darse a la fuga con destino desconocido.

Desde ese momento Karen Taboada estuvo detenida 40 días y luego recuperó su libertad.

"Mi hijo fue a la cancha con su amigo Pablo, se mensajeó por Facebook con Karen Taboada y luego fueron a un cumpleaños en casa de la tía de esta chica, en el barrio Bárcena. Allí comieron y bebieron. Según Pablo, el amigo de mi hijo, Nicolás quería irse, pero Karen no quería y allí forcejearon", dijo Gladys Vilca.

"Yo estaba en mi casa -agregó la madre de Canaviri- cuando el amigo de mi hijo me llamó y me dijo que a Nicolás le estaban pegando dentro de una casa y me mandó la ubicación. Junto a mi hijo fui a ver qué le había pasado y lo encontré tirado en el piso y alrededor un grupo de personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Lo cargaron a mi hijo y lo llevé al hospital 'Pablo Soria', donde me dijeron que había llegado sin signos vitales a causa de una herida cortante en la zona pectoral".

Juicio pendiente

Tras el crimen de Nicolás Canaviri (26), Karen Taboada recuperó la libertad y fijó domicilio en la ciudad fronteriza de La Quiaca. En esas circunstancias, la noche del miércoles 9 de septiembre de 2024, irrumpió en la casa de una antigua novia, portando un arma blanca e intentó asesinarla. En ese momento, la hermana de la joven y una vecina evitaron el hecho y también fueron amenazadas y perseguidas por Taboada, quien blandía un cuchillo.

Antes del ataque, Taboada mandó una serie de audios a través de Whatsapp a su expareja, donde dijo textualmente "no hay sensación más hermosa que acuchillar a una persona, es como meter un cuchillo en la manteca y sacarlo, así de placentero es".