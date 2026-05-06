Perico: detienen a un prófugo acusado de tentativa de homicidio

En un exitoso procedimiento preventivo realizado en la madrugada, agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas (UR-6) detuvieron en la ciudad de Perico a un individuo que era intensamente buscado por la Justicia. La intervención ocurrió en el Barrio San Cayetano, luego de que el personal fuera alertado sobre la presencia de dos sujetos que merodeaban en actitud sospechosa las inmediaciones de un puesto de salud.

Al llegar al lugar, los uniformados interceptaron a los sospechosos, quienes intentaron darse a la fuga sin éxito. Tras asegurar la zona y proceder a la identificación de ambos, la consulta en la base de datos policial reveló que uno de ellos contaba con un pedido de detención vigente por el delito de “homicidio simple en grado de tentativa”, un hecho de extrema gravedad.

El detenido fue trasladado de inmediato a la dependencia policial, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales.