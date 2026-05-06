Intentaron recuperar una cuenta y fueron estafados

Una pareja de la ciudad de Palpalá denunció en la sede policial que fue estafada al intentar recuperar la cuenta de una tarjeta de crédito. Fueron engañados por un supuesto operador de la empresa, quien los obligó a realizar transferencias bancarias por la suma total de 750 mil pesos con la promesa de solucionar el inconveniente, hasta que descubrieron que fueron víctimas de un delito.

El ilícito sucedió días pasados, cuando un hombre necesitaba reactivar la billetera virtual de una conocida tarjeta de crédito porque no recordaba la clave de seguridad. Por esa razón, desde su teléfono celular ingresó al buscador de Google y escribió el nombre de la financiera con el objetivo de encontrar un número de teléfono del servicio al cliente.

Así fue cómo en cuestión de segundos el damnificado halló un número telefónico y llamó para saber de qué manera recuperar la cuenta. Del otro lado de la línea telefónica, el denunciante fue atendido por un hombre que se presentó como supuesto operador de la compañía y luego de contarle cuál era el inconveniente, le aseguró que lo iba a asesorar para poder dar solución a la situación.

Por esa razón, el sospechoso primero le solicitó al denunciante que le envíe el monto total de 750 mil pesos mediante distintas transferencias a una cuenta de la misma tarjeta. Esto fue lo que de inmediato realizó, con la promesa de reenviarle el dinero y así poder reactivar la billetera virtual, por lo cual cortaron el diálogo para una próxima comunicación.

Minutos después, la víctima recibió el nuevo llamado, supuestamente desde la empresa, en el cual un operador se presentó y le solicitó que comparta la pantalla para finalizar el trámite. Acción seguida, le pidió que le transfiera otros 750 mil pesos y que lo haga de inmediato porque aparentemente tenía un margen de segundos para confirmar la cuenta de la billetera virtual y así recuperarla.

Sin embargo, ese pedido de dinero generó sospechas en la pareja y decidieron cortar la comunicación. Tras esto, la mujer se dirigió a la Brigada de Investigaciones de Palpalá, en donde radicaron la denuncia por estafa al intentar recuperar la billetera virtual de una conocida tarjeta de crédito.