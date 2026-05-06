“Le dio un puntazo justo en el pecho, en el corazón”

El asesinato de Roberto José Tarifa aun conmueve a la localidad de La Mendieta, luego de casi seis meses que en la madrugada del domingo 16 de noviembre pasado la víctima fue apuñalada por el único imputado, Imanol Hurtado, de 27 años. El hecho se registró en la vía pública, a metros del ingreso al domicilio de Tarifa. El acusado, bajo la carátula del supuesto delito de "homicidio simple", se encuentra en prisión preventiva a la espera del juicio que podría comenzar en poco tiempo.

En ese contexto, El Tribuno de Jujuy se comunicó de forma exclusiva con Gabriela Quinteros, hermana de la víctima, para conocer los últimos instantes de vida de su familiar y el reclamo que los moviliza.

Sobre los hechos

"Roberto estaba en la casa lavando su auto y fue agredido por esta persona que le dio un puntazo con un arma blanca justo en el pecho, en el corazón", comenzó la mujer, en referencia al ataque certero.

De manera cronológica, Quinteros reconstruyó los hechos ocurridos entre la 1 y las 2 del domingo 16 de noviembre de 2025. "Mi hermano tenía que salir esa noche. Lo va a buscar a un amigo, pero no estaba listo. Entonces, Roberto lo cruzó en la calle a este chico (el acusado)", repasó la entrevistada sobre ese primer encuentro antes del desenlace fatal. De acuerdo a las fuentes cercanas a la investigación, se produjo una discusión entre ambos. "Después el chico salió corriendo, mi hermano agarró el auto y se volvió solo a mi casa", completó.

En la continuidad de las acciones, Tarifa llegó a su domicilio en la calle Laura de Itchard y se cambió de ropa para limpiar un poco el auto antes de salir, mientras comenzaba a caer una tenue llovizna. Sin embargo, el hombre de 49 años salió nuevamente, sin notar una presencia extraña y se dispuso a realizar la mencionada tarea.

"El otro tipo lo estaba esperando, lo agarró desprevenido. Hay testigos de cuando él lo termina de apuñalar a Roberto. Ahí es cuando salieron todos porque mi hermano pedía auxilio. Cuando estaba en el suelo, él quería rematarlo a mi hermano. Entonces, los vecinos agarraron un palo para correrlo (al atacante) para que no lo siga lastimando", continuó Quinteros en diálogo con este diario.

Luego de alejar al sospechoso, que se dio a la fuga, "lo auxilió mi prima que vive en frente de mi casa y cinco vecinos que estaban en la esquina. Unos minutos antes se habían metido adentro por la llovizna, sino ellos hubieran visto todo bien clarito", subrayó la mujer.

Según la información policial de ese momento, alrededor de las 1.50 la prima de la víctima se comunicó con la Seccional 27° de La Mendieta para alertar lo ocurrido, desde donde se avisó al Same para el envío de una ambulancia.

Fue entonces, que la desesperación se adueñó de los vecinos que rápidamente subieron a Tarifa a un auto particular para llevarlo al hospital local, distante a escasos kilómetros del barrio El Sauzal. Tarifa se encontraba gravemente herido, perdía sangre por la boca y estaba inconsciente. Con ese panorama, se encuentran con la ambulancia que iba hacia el escenario del hecho. Por esa razón, al herido lo pasaron al vehículo del Same que se encargó de trasladarlo al hospital "Guillermo Paterson" de San Pedro.

Minutos más tarde, Roberto Tarifa llegó muy grave a la guardia de emergencias. Los profesionales médicos hicieron todo lo posible para estabilizarlo, aunque en la madrugada del 16 de noviembre pasado, el hombre falleció por la abundante sangre perdida. Horas después, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de la mencionada ciudad para la correspondiente autopsia.

Se conocían

A lo largo de la entrevista con Gabriela Quinteros hubo oportunidad de saber si había algún conocimiento previo entre Hurtado y Tarifa, la víctima. "Mi hermano ya venía siendo amenazado por esta persona. Lo venía hostigando, según los testigos, en los boliches o en algún lugar al cual salía. Si él estaba, mi hermano ya se tenía que retirar", recordó de acuerdo a los comentarios que recibió de personas cercanas a su ser querido y que en su oportunidad prestaron declaración.

"Mi hermano no era una persona problemática. Entonces, para evitar todo tipo de problemas, se iba". Además, completó su mirada sobre la escena del fatal hecho. "Para nosotros el acusado estaba escondido ahí. Teníamos materiales porque Roberto estaba por hacer una planta alta en la casa de mi mamá. Suponemos que se escondió atrás de los ladrillos y lo agarró desprevenido a Roberto, porque no tuvo oportunidad de defenderse. Esto estuvo premeditado, así sea por cinco minutos antes de matarlo. Fue hasta la casa a buscar un cuchillo y lo mató", repasó la hermana de la víctima en diálogo con este medio de comunicación.

Horas después de confirmada la triste noticia para la familia Tarifa, el imputado fue entregado por un tío en una dependencia policial, ya que se encontraba escondido en un domicilio familiar.

Futuro juicio

De acuerdo a las fuentes cercanas a la investigación, dentro de poco tiempo la causa podría ser elevada a juicio oral y público, por el avance de las pesquisas en estos cerca de seis meses transcurridos. Esta circunstancia se ve cercana en el tiempo debido a las pruebas recabadas por la Fiscalía y los testimonios de los testigos del hecho.

Además, las evidencias recabadas permitieron caratular la acusación de "homicidio simple" sobre el único imputado, Imanol Hurtado. El sujeto se encuentra en prisión preventiva en una unidad penal del Servicio Penitenciario Provincial, régimen que fue renovado pocos días atrás por un corto lapso de tiempo hasta que concluyan las tareas investigativas o se decida un nuevo período de tiempo tras las rejas.

Familiares marcharon para solicitar justicia y recordarlo

RECLAMO | EL PASADO LUNES EN LA MENDIETA.

El asesinato de Roberto José Tarifa dejó consternada a la comunidad del barrio El Sauzal de la localidad de La Mendieta. Un lugar que no está acostumbrado a hechos de sangre como el sucedido. Fue en este contexto, cerca de cumplirse seis meses del asesinato, que el pasado lunes 4 la familia Tarifa junto a amigos y vecinos marcharon desde El Sauzal hasta La Mendieta, distante a pocos kilómetros por la ruta provincial N° 56. El Parque “Armada Argentina”, a la vera de la avenida Libertad, fue el punto elegido para concentrarse durante algunos minutos para reclamar justicia.

“Organizamos la marcha que tuvo mucha repercusión. No la hicimos antes porque la verdad que no estábamos en condiciones, estábamos muy dolidos. Imaginate que en El Sauzal jamás hubo un caso así. Estamos todos destrozados”, explicó Quinteros. La hermana de la víctima también se refirió a cómo lo recuerdan en la familia. “Roberto era una persona honesta. Le encantaba jugar a la pelota. Sus sábados eran sagrados. Siempre haciendo cosas para la comunidad de El Sauzal de La Mendieta.

Él hizo todo lo que es el frente del club”, repasó. Además de haber sido jugador en los torneos de veteranos de la zona, también se destacaba realizando trabajos en hierro. “Hizo muchos trabajos artísticos siendo soldador del Ingenio Río Grande, entonces hacía todo eso de hobby, cosas hermosas hacía Roberto, para nuestra casa obviamente también, que nos quedaron ahí como recuerdo”, detalló Quinteros en el diálogo con este matutino.