Detuvieron a estafadores oriundos de Corrientes

En una rápida intervención, personal del Centro de Gestión de la Unidad Regional 3 demoró a tres personas oriundas de la provincia de Corrientes, quienes están vinculadas a una serie de estafas en locales comerciales de la Quebrada.

La maniobra consistía en realizar consumos y simular pagos mediante transferencias bancarias electrónicas, que en realidad nunca llegaban a acreditarse en las cuentas de los comerciantes.

El alerta se encendió cuando una comerciante denunció que los sospechosos se retiraron de su local tras exhibir un comprobante de pago digital que resultó ser falso. Gracias a la inmediata respuesta de los efectivos, se logró localizar e identificar a los protagonistas a las pocas cuadras. Una vez trasladados a la dependencia policial, se constató que los individuos habrían aplicado el mismo modus operandi en al menos otros dos comercios de diferentes rubros en la zona.

Desde la fuerza se recomienda a todos los comerciantes y vecinos extremar los cuidados: verificar siempre la acreditación real del dinero en su aplicación bancaria antes de entregar el producto.