Salió de Jujuy con cocaína en su maleta

Una mujer de nacionalidad boliviana que había abordado un micro de larga distancia desde nuestra ciudad capitalina, con destino a la provincia de Buenos Aires, fue detenida por los efectivos de Gendarmería Nacional y entre sus pertenencias hallaron más de dos kilogramos de cocaína.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró el pasado domingo, cuando personal de la fuerza nacional del "Grupo Burruyacú" dependiente del Escuadrón 55 "Tucumán", se encontraba realizando tareas de patrullaje sobre la ruta nacional Nº34, a la altura del kilómetro 896, en la localidad tucumana de 7 de Abril, cuando procedieron a realizar un control sobre un transporte público de pasajeros de larga distancia.

Los gendarmes, con el apoyo del escáner portátil, procedieron a realizar los controles físicos y documentológicos sobre los pasajeros, como así también de sus pertenencias.

Inmediatamente, los uniformados advirtieron que en una de las valijas de una pasajera, visiblemente nerviosa, había imágenes compatibles con sustancia oculta, que le pertenecía a una mujer de nacionalidad boliviana.

Ante este hecho, los funcionarios profundizaron la requisa sobre la maleta, hallando en un doble fondo dos paquetes ractangulares, envueltos en nylon color negro y aluminio, en cuyo interior contenía sustancia blanca polvorienta.

Personal de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses de Tucumán realizó la prueba de orientación de campo Narcotest, el cual arrojó como resultado positivo para cocaína, con un peso de 2 kilos 27 gramos.

Finalmente, el magistrado federal interviniente dispuso la aprensión de la ciudadana mayor de edad y el secuestro preventivo de los elementos de interés para la causa.