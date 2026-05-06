Expulsan a cinco chinos que circulaban con DNI falsos

Cinco ciudadanos chinos que circulaban con documentos argentinos y pasaportes sin sellos migratorios y que habían ingresado de forma ilegal a nuestro país, fueron interceptados por los efectivos de Gendarmería Nacional y expulsados del territorio nacional.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la noche del martes pasado en el puesto fijo de control de la localidad de Chalicán, ubicada sobre la ruta nacional N° 34.

En esas circunstancias los efectivos del Escuadrón 60 "San Pedro" controlaron dos vehículos que funcionaban como "remis" y que circulaban hacia la ciudad de Perico.

De la verificación de la documentación de los pasajeros a bordo, los funcionarios identificaron a cinco ciudadanos de nacionalidad china, todos mayores de edad y descubrieron que los mismos tenían en su poder Documentos Nacional de Identidad (DNI) de ciudadanos argentinos.

Además, los gendarmes detectaron que los pasaportes no tenían los sellos migratorios que certifiquen el legal ingreso al territorio nacional. Los ciudadanos chinos primero optaron por dar varias versiones sobre su permanencia en el país y luego manifestaron a los investigadores que tenían previsto quedarse en la ciudad comercial de Perico, donde presuntamente le habrían ofrecido trabajo en el Parque Industrial.

Informado sobre el hecho, la Unidad Fiscal Federal de Jujuy orientó el labrado de las actuaciones y que se tomara contacto con la Dirección Nacional de Migraciones, para realizar la expulsión de los ciudadanos chinos del país.

Una fuente cercana a la investigación le confió a nuestro diario que los ciudadanos extranjeros fueron expulsados ayer a última hora por el paso fronterizo internacional de la localidad salteña de Aguas Blancas, de dónde se presume que ingresaron al país, por uno de los pasos no habilitados.