Salieron de Jujuy con 35 kilos de cocaína: hay tres detenidos

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) desarticuló una organización criminal dedicada al transporte de estupefacientes y secuestró 35 kilos de cocaína tras una investigación que se extendió durante dos meses.

Según informaron las autoridades, la banda utilizaba vehículos “punteros” para alertar sobre posibles controles mientras trasladaban la droga oculta en distintos compartimientos de los automóviles.

La pesquisa permitió detectar el traslado de la sustancia desde la localidad de La Quiaca con destino final la provincia de Buenos Aires

La investigación incluyó tareas de inteligencia, intervenciones telefónicas y seguimientos realizados en Jujuy, Salta y Buenos Aires.

Finalmente el operativo concluyó en la provincia de Buenos Aires, donde fueron detenidas tres personas. Además de la droga, se incautaron dos vehículos utilizados en la maniobra, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.