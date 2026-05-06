Tres personas detenidas tras realizar falsas transferencias

El personal policial de Tilcara a cargo de la Unidad Regional 3 llevó adelante un procedimiento en el día de ayer en la localidad de Tilcara, que permitió la rápida localización y detención de tres individuos oriundos de Corrientes. Estuvieron involucradas en maniobras de presunta estafa mediante falsas transferencias bancarias.

El hecho se registró en horas de la tarde del martes, cuando los efectivos policiales acudieron al llamado de una comerciante gastronómica, quien denunció que tres clientes, luego de consumir en su local, simularon realizar un pago electrónico que nunca fue acreditado, retirándose del lugar sin abonar.

Tras la inmediata intervención del personal, se logró ubicar a los sospechosos y posterior traslado a la dependencia, donde tomaron conocimiento de que estas personas habrían usado el mismo modus operandis en otros dos locales comerciales, de diferentes rubros.

La investigación continuará a cargo de la Unidad Regional 3.