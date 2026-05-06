Interceptaron una avioneta en Santa Fe con más de 400 kilos de cocaína

La Policía Federal Argentina interceptó una avioneta en la localidad santafesina de Vera y logró, no solo la detención de ocho integrantes de una organización narcocriminal, sino también el secuestro de más de 400 kilos de cocaína.

La causa se inició a partir de información aportada por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y fue profundizada mediante tareas de investigación, vigilancia y seguimiento realizadas por brigadas y grupos especiales desplegados en la zona.

Contaron con la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a cargo de Diego Iglesias, con la participación del Fiscal Federal Matías Scilabra, y del Juzgado Federal de Garantías N°1 de Rosario, de Carlos Vera Barros.

Como resultado de las tareas llevadas a cabo, el personal detectó el arribo de una aeronave a un campo investigado en inmediaciones del establecimiento Don Julio, en Vera, por lo que se procedió a la interceptación en la pista clandestina, asegurando el lugar y deteniendo a los involucrados.

En total se detuvo a ocho sospechosos —entre ellos el piloto y copiloto de nacionalidad boliviana— y se secuestró una avioneta tipo Cessna 210 cargada con más de 400 kilos de cocaína.

Asimismo, se incautaron dos camionetas, una Toyota Hilux y Ford Ranger, sumado a dos camiones (Ford Cargo y Fiat Iveco), equipos de comunicación, una antena satelital Starlink, celulares y bidones de combustible, utilizados para la logística de la organización criminal.