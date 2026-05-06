Salta: hallan 71 kilos de cocaína ocultos en tanques de combustible de un camión

En un trabajo articulado entre Gendarmería Nacional Argentina, la Policía Federal Argentina y la Policía de Salta, fue detectado un cargamento de 71 kilos 620 gramos de cocaína oculto en los tanques de combustible de un camión de carga.

El procedimiento se realizó en el kilómetro 1.383 de la Ruta Nacional Nº9, en la localidad de La Candelaria, por personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Orán". Al controlar un camión Mercedes Benz que viajaba escoltado por un auto Chevrolet Onix (con función de "puntero"), los gendarmes notaron irregularidades en la estructura de dos tanques de combustible.

Con la ayuda de un escáner móvil, los efectivos de los Escuadrones 45 “Salta” y 55 "Tucumán" confirmaron la presencia de cuerpos extraños en el interior. Luego de descargar los depósitos, extrajeron 70 paquetes rectangulares que estaban sumergidos. Las pruebas de campo Narcotest dieron positivo para cocaína, totalizando el peso mencionado.

El operativo culminó con el secuestro de la droga, ambos vehículos y teléfonos celulares por disposición de la Unidad Fiscal Federal de Salta. Además, dos conductores y un acompañante, todos mayores de edad, fueron detenidos por infracción a la Ley 23.737.