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Libertador

Fingió ser un pasajero y asaltó a mano armada a un remisero

El sujeto extrajo un cuchillo y amenazó a la víctima para robarle.

Miércoles, 06 de mayo de 2026 00:49
INMEDIACIONES | ESCENARIO DEL HECHO, EN YUCHÁN Y SAN FRANCISCO.

Sospechoso fingió ser un pasajero para luego asaltar a mano armada a un remisero en la ciudad de Libertador General San Martín. El inculpado cometió el ilícito cuando llegaron al destino y le arrebató la suma de 180 mil pesos, producto de la recaudación de la jornada laboral.

El hecho denunciado por la víctima en la Seccional 39° ocurrió días pasados por la noche, en momentos que un sujeto le hizo seña a un remisero para que frene su desplazamiento.

Por esa razón, alrededor de las 23.30 el trabajador del volante detuvo su vehículo y el sospechoso subió para luego indicarle que quería viajar hasta la esquina de las avenidas Yuchán y San Francisco.

Una vez iniciado el viaje, transitaron las cuadras hasta llegar al destino solicitado, a pocos metros del barrio El Triángulo, en Libertador.

Sin embargo, al momento de abonar lo correspondiente al recorrido, el atacante extrajo un cuchillo de entre sus vestimentas y lo colocó a la altura de las costillas del conductor, al mismo tiempo que le exigió el dinero de la recaudación del día. Como consecuencia de la amenaza a mano armada, la víctima le entregó al sospechoso la suma de 180 mil pesos, quien se bajó rápidamente del rodado y huyó a pie.

Finalmente, el damnificado minutos después de la medianoche se dirigió hasta la Seccional 39° y realizó la denuncia correspondiente, aportando las características del sujeto que fingió ser un pasajero para asaltarlo.

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