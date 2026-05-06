Sospechoso apuñaló a dos personas

Un sospechoso fue detenido tras apuñalar a un hombre y a una mujer en la ciudad de Palpalá, tras darse a la fuga. También intentó a agredir a los efectivos policiales, quienes auxiliaron a una de las víctimas hasta la llegada de los profesionales médicos.

El ataque fue advertido días pasados, cuando los agentes acudieron ante el alerta de un vecino que fue testigo de lo ocurrido en el barrio San José, de la ciudad siderúrgica.

Por esa razón, de inmediato arribaron al escenario del hecho, en donde se encontraba un hombre con una profunda herida en su brazo derecho. Al entrevistarlo, la víctima les señaló a los uniformados las características del protagonista, quien se había dado a la fuga a pie.

Como consecuencia, los agentes implementaron un rastrillaje por las calles de la zona para intentar dar con el fugitivo. El mismo, en su trayecto de escape también atacó a una mujer provocándole un corte en el rostro, aunque sin revestir gravedad.

Sin embargo, la búsqueda policial logró la captura del sospechoso a las pocas cuadras. El aprehendido se encontraba alterado, por lo que esgrimió un cuchillo y forcejeó con los miembros de la fuerza para evitar ser reducido, tarea que finalmente fue lograda.

Con respecto a la salud de la víctima, mientras por un lado se buscaba al responsable del ataque, por el otro, los efectivos que se quedaron con damnificado le practicaron un torniquete y un vendaje compresivo para detener la hemorragia sanguínea. De esta manera, se pudo aguardar la presencia médica, que luego se encargó de trasladar al herido hasta el hospital "Wenceslao Gallardo".