Dos mujeres hospitalizadas tras ser embestidas por un auto

Fueron hospitalizadas dos mujeres que circulaban en moto tras ser atropelladas por un auto en la colectora de la ruta nacional N° 9, a la altura de la rotonda ubicada detrás de un conocido supermercado mayorista del barrio capitalino de Coronel Arias. Las heridas se encontraban en observación en el "Pablo Soria".

Eran las 7.30 de ayer cuando el Same recibió el alerta acerca del siniestro vial, por lo cual de inmediato se constituyó una ambulancia en la mencionada rotonda. Así comenzó la asistencia a las dos motociclistas en el escenario del incidente.

Luego de las primeras curaciones, las mujeres fueron trasladadas al hospital "Pablo Soria" de la capital provincial, para una mejor atención.

También concurrió el personal de Seguridad Vial para realizarles el control de alcoholemia al conductor del auto y a una de las motociclistas, que resultaron negativos. Además, se encargó de señalizar la zona en un horario de alto flujo de tránsito para evitar otro siniestro de características similares, teniendo en cuenta la circulación por la colectora y los accesos a distintos barrios de la zona sur de la capital jujeña.

Finalmente, por disposición del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Criminalística concurrió para las pericias de rigor que permitan conocer las causales del incidente vial que dejó a dos mujeres hospitalizadas.