Desarticulan un búnker de venta de drogas en El Carmen

La Brigada de Investigaciones de Monterrico desarticuló un búnker de venta de drogas en el barrio María, en la ciudad de El Carmen. El procedimiento permitió detener a un hombre, que está con prisión preventiva, e incautar los envoltorios con la sustancia ilegal, además de dinero y elementos para la continuidad de las pesquisas. También se realizó un segundo allanamiento en el barrio Centro, que permitió secuestrar más pruebas.

Si bien el procedimiento fue realizado el pasado 28 de abril por la tarde, en las últimas horas se conocieron los dos operativos comandados por la mencionada Brigada en el marco de la investigación desarrollada por la Fiscalía de Narcomenudeo Nº 4 de Perico.

La primera de las inspecciones tuvo como escenario una casa del barrio carmense de María. Se trató de un allanamiento preventivo en un inmueble que permitió hallar envoltorios con cocaína y/o pasta base, que al ser pesados dieron un total de 13,9 gramos. También se encontró la suma de 97 mil 500 pesos, tarjetas de débito y otros elementos vinculados a la causa que fueron sumados como pruebas.

En esa vivienda que funcionaba como búnker de venta de drogas, por las características de lo encontrado, fue detenido un hombre, a quien se trasladó a una sede policial para quedar a disposición de la Justicia.

Además, a partir de los indicios encontrados la Fiscalía solicitó un allanamiento de urgencia al juzgado interviniente, medida que fue autorizada y ejecutada posteriormente por personal policial en un domicilio del barrio Centro de la ciudad de El Carmen. Este segundo procedimiento permitió acceder a otros elementos para la causa, aunque no fue hallado ningún tipo de estupefaciente.

En la continuidad del proceso, el pasado 2 de mayo se llevó a cabo la audiencia de imputación, donde el juez interviniente, Pablo Martín Pullen Llermanos, del Juzgado de Control de Narcomenudeo, dispuso la prisión preventiva por el plazo de 30 días para el detenido en el barrio María, de la ciudad de El Carmen, mientras avanzan las medidas investigativas de la Fiscalía de Narcomenudeo Nº 4 de Perico.