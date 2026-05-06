Investigan millonario robo en las oficinas de un municipio

La Justicia investiga un hecho de robo ocurrido en la municipalidad de San Pedro de Jujuy, donde un hombre irrumpió a una de las oficinas de la Dirección de Rentas y se alzó con alrededor de 2.6 millones de pesos, producto de la recaudación de la jornada del lunes.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario, pudo saber que el hecho se registró entre la noche del lunes y la madrugada de ayer.

Desde la dirección de esa comuna, aportaron a los investigadores las imágenes de las cámaras de seguridad, donde se puede observar el ingreso de un hombre a la oficina, donde extrajo el dinero.

Al respecto, el Secretario de Gobierno sampedreño Gabriel García y la secretaria de Hacienda, Daniela Cáceres, emitieron un comunicado, brindando detalles sobre el hecho ilícito y que toda la información ya fue entregada al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, Mauro Cabrera, quien está a cargo de la investigación.

"Quiero darle tranquilidad a la comunidad. Desde la municipalidad vamos a seguir actuando con trasparencia, con responsabilidad y compartiendo información en la medida que la justicia nos lo permita", dijo García.

Durante el comunicado, el funcionario minicipal manifestó que el faltante es aproximadamente de 2.6 millones de pesos, producto de la recaudación de impuestos de la jornada del lunes.

Una fuente cercana a la investigación le confió a nuestro diario que los investigadores lograron extraer huellas dactilares del delincuente y con el registro de las cámaras de seguridad, la detención del hombre sería inminente.

Los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2 de la ciudad de San Pedro están a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del representante fiscal.