Intentó asesinar a puñaladas a un hombre y fue condenado

Ramón Raúl Alejandro González, alias "Choro", fue condenado a la pena de seis años de prisión efectiva, luego de ser autor penalmente responsable del delito de "homicidio simple en grado de tentativa", hecho ocurrido en enero pasado, en el barrio Punta Diamante de la capital jujeña.

La sentencia fue emitida, días pasados, por el Tribunal Colegiado integrado por los jueces Rodolfo Miguel Fernández (presidente de trámite), Mario Ramón Puig y Claudia Cecilia Sadir, con la asistencia del secretario Marcelo Luis Ramón Velasco.

Según la requisitoria de la Fiscalía, el hecho por el que fue juzgado Ramón Raúl Alejandro González, tuvo lugar el 24 de enero del corriente año, alrededor de las 20.30, cuando la víctima Ramón Leonardo Vique (19), se encontraba transitando, junto a su pareja y su primo, por un tramo de la avenida Ricardo Alfonsín próxima a la calle Vuelta de Obligado del barrio Punta Diamante.

En ese momento, el acusado y sus familiares insultaron a Vique por lo que éste les respondió. Allí se produjo una gresca en la que un grupo de personas agredió a la víctima y a su primo con golpes de puños y patadas, donde además González lo atacó con un puñal, causándole una profunda herida en la parte baja del abdomen, la que puso en riesgo su vida.

La víctima se retiró del lugar de la agresión en dirección a su domicilio, donde posteriormente fue asistido por el personal del Same y trasladado al hospital "Pablo Soria".

Mientras tanto, un grupo de personas cuya identidad no se pudo establecer en el momento del juicio oral, agredieron al primo de Vique ocasionándole lesiones.

Las partes del juicio

Como Fiscal ante el Tribunal se desempeñó Juan Sorbello. En tanto, la defensa técnica de Ramón Raúl Alejandro González fue ejercida por Rita Luciana Vilte. El condenado fue detenido a las horas de ocurrido el hecho y puesto a disposición de la Justicia.