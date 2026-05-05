Capturaron a un sujeto que acechaba viviendas y tenía pedido de captura

Efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito (UR-1), conocidos como “Los Zorros”, capturaron durante la madrugada de este martes a un hombre de 34 años que merodeaba domicilios con claras intenciones ilícitas. El procedimiento se registró alrededor de la 01:25, cuando los efectivos realizaban recorridos de civil por la calle Coctaca y observaron a un individuo, conocido en el ambiente delictual, mirando hacia el interior de las ventanas y galerías de varias propiedades del sector.

Al notar la presencia policial, el sospechoso, quien se encontraba aparentemente bajo los efectos de sustancias tóxicas, intentó darse a la fuga hacia una cancha cercana para evitar ser identificado. Sin embargo, los agentes actuaron con rapidez y lograron interceptarlo a los pocos metros. Tras asegurar al sujeto y consultar sus datos con el sistema CIAC, se confirmó que el demorado poseía un pedido de comparendo vigente por el delito de hurto, solicitado por el Ministerio Público de la Acusación desde marzo de este año.

Ante esta situación, se solicitó el apoyo de una unidad móvil para trasladar al protagonista hacia la sede policial, donde quedó a disposición de la justicia. Gracias a la constante vigilancia y la rápida respuesta de “Los Zorros”, se logró neutralizar a un delincuente que ya contaba con deudas pendientes con la justicia y que continuaba representando una amenaza para la seguridad de los vecinos.