Siniestro vial entre un auto y una moto

Un siniestro vial se produjo en las primeras horas de esta mañana entre un automóvil y una moto con dos ocupantes, el choque se registró en la rotonda de la avenida Riobamba, más conocida como la de Chango Más.

Las dos mujeres que venían en la moto fueron atendidas y trasladadas por el SAME, aparentemente con alguna herida producto del impacto.

Ambas personas llevaban casco, mientras que se llevó a cabo el test de alcoholemia en el conductor del auto cuyo resultado del test de alcoholemia habría dado negativo.

En el lugar trabaja la policía de la provincia y el SAME por lo que se pide circular con precaución por la zona.

Noticia en desarrollo...