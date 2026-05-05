Robo en el municipio de San Pedro

El robo ocurrió durante las últimas horas en el edificio donde funciona la dependencia municipal. Según confirmó el secretario de Gobierno de San Pedro, Gabriel García, el monto sustraído asciende a unos $2.600.000, correspondientes a la recaudación del día lunes.

“Lamentablemente hemos sufrido un hecho de robo en las oficinas de Rentas. Activamos de inmediato los protocolos y se dio intervención a la Justicia y a las fuerzas de seguridad”, expresó García en un comunicado oficial, acompañado por la secretaria de Hacienda, Daniela Cáceres.

El funcionario aclaró que, pese al monto, se trata de una cifra “mínima” en comparación con la recaudación habitual, ya que el municipio promueve el uso de pagos electrónicos como transferencias y códigos QR. Sin embargo, el efectivo reunido en la jornada previa al delito fue el botín que los delincuentes lograron llevarse.

De acuerdo con las primeras pericias, los ladrones habrían ingresado por uno de los laterales del edificio, sobre la calle que da hacia la parroquia. Las oficinas cuentan con cámaras de seguridad, cuyas imágenes ya están siendo analizadas por el Ministerio Público de la Acusación. El ayudante fiscal Mauro Cabrera está a cargo de la investigación.

“Todas las mañanas se realiza el depósito del dinero recaudado el día anterior”, explicó García, y agregó que fue el propio personal de Rentas el que advirtió el faltante. El secretario remarcó que el municipio actuará con transparencia y que brindará más información en cuanto la justicia lo permita.

“Quiero darle tranquilidad a la comunidad. Vamos a seguir actuando con responsabilidad”, concluyó.