Narcomenudeo: secuestran droga y dinero, una persona detenida

En el marco de una investigación por infracción a la Ley Nº 23.737 (tenencia de estupefacientes con fines de comercialización), el Ministerio Público de la Acusación informó sobre dos allanamientos realizados en la ciudad de El Carmen, los cuales derivaron en la detención de una persona y el secuestro de drogas, dinero en efectivo y otros elementos de interés.

La causa está a cargo de la Fiscalía de Narcomenudeo N.º 4 de Perico, con la colaboración del ayudante fiscal y la intervención del Juzgado de Control de Narcomenudeo.

El primer operativo tuvo lugar el pasado 28 de abril, cerca de las 16:30, en un inmueble cercano al barrio María. Personal de la Brigada de Narcotráfico de Monterrico realizó un procedimiento de prevención que permitió demorar a un sujeto que, según las primeras averiguaciones, comercializaba estupefacientes al menudeo en la zona. En esa instancia, los efectivos secuestraron 13,9 gramos de clorhidrato de cocaína y/o pasta base —fraccionados en distintos envoltorios—, $97.500 pesos en efectivo, tarjetas de débito y otros elementos vinculados a la causa. El sospechoso quedó detenido en el acto.

Ante la evidencia recolectada, la Fiscalía solicitó un allanamiento de urgencia, que fue autorizado por el juzgado interventor. El segundo procedimiento se realizó en un domicilio del barrio Centro de El Carmen, donde la policía incautó nuevos elementos de interés para la investigación.

El pasado 2 de mayo se realizó la audiencia imputativa. En ella, el juez dispuso la prisión preventiva del acusado por un plazo de 30 días, en tanto se desarrollan las medidas investigativas pendientes.

Desde el Ministerio Público de la Acusación subrayaron la relevancia de las denuncias anónimas para impulsar este tipo de causas vinculadas al narcomenudeo y otros delitos. Las personas pueden realizar sus reportes a través del sitio web denuncias.mpajujuy.gob.ar o utilizando los buzones habilitados en dependencias estatales y comunales de la provincia.