Encontraron al niño buscado por la Alerta Sofía

La Policía de Corrientes encontró al niño que era buscado bajo el sistema Alerta Sofía. El menor fue localizado junto a su padre en el paraje Duraznillo, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Goya.

El caso se había iniciado tras un episodio violento ocurrido el domingo por la noche en la localidad de Esquina. Según la investigación, el menor fue sustraído por su padre en una vivienda del barrio Manzini. En ese contexto también se registró un ataque armado previo a la huida del sospechoso junto al niño.

La situación derivó en un operativo de búsqueda de alcance nacional y la intervención de la Justicia.

Operativo de búsqueda

Ante la gravedad del hecho, se activó el protocolo nacional Alerta Sofía para dar con el paradero del menor. El operativo involucró a distintas fuerzas de seguridad en el territorio provincial.

Finalmente, el niño fue hallado en una zona rural cercana a Goya. Por el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre su estado ni sobre las circunstancias del hallazgo.

La causa judicial continúa en curso, con una investigación paralela por tentativa de homicidio y la búsqueda del responsable del hecho.