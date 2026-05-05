Crimen de Ivo Torres: inició el juicio contra un gendarme

Comenzó el juicio contra un suboficial de Gendarmería Nacional, identificado como Walter Daniel Álvarez, acusado de matar de dos disparos a Ivo Rodrigo Torres (22), durante una persecución ocurrida en febrero de 2025 en la ciudad fronteriza de La Quiaca. La víctima regresaba de Bolivia en motocicleta y no quiso detenerse en un control.

Según fuentes consultadas por este diario, la primera audiencia inició ayer alrededor de las 8.30 y se extendió hasta las 13.15, en una de las salas del Tribunal Oral Federal, ubicado en la avenida Senador Pérez del centro capitalino.

Álvarez está imputado por el delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por tratarse de un integrante de una fuerza de seguridad, y por el uso de un arma de fuego".

La jornada comenzó con los alegatos de apertura de la fiscalía, la querella y la defensa del acusado. Luego continuó con la declaración de dos testigos: un efectivo policial que realizó un peritaje de las cámaras del sector y el otro, una cabo que acompañaba a Álvarez durante la persecución.

El próximo lunes, en tanto, se espera que presten declaración los otros dos efectivos de la fuerza federal que también se encontraban a bordo de la camioneta junto al acusado. Las audiencias están previstas para el próximo 11 y 18 de mayo, y se espera que finalice el 1 de junio.

El Tribunal es conformado por los jueces federales Domingo José Batule (como presidente de trámite), María Alejandra Cataldi y Diego Martín Matteucc.

El fiscal federal es Federico Zurueta, a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy. La querella es representada por Carlos Sebastián Espada y la defensa del acusado, por Ricardo Belbruno.

Acusación fiscal

Según la acusación de la fiscalía, el crimen ocurrió el 6 de febrero de 2025. Aquel día, Álvarez integraba una patrulla, junto a otros tres efectivos de Gendarmería Nacional.

Los uniformados se movilizaban en una camioneta Volkswagen Amarok que pertenece a la fuerza y tenía los gráficos identificatorios, y realizaban tareas de vigilancia en el límite fronterizo, entre la ciudad de La Quiaca y la localidad boliviana de Villazón.

Minutos antes de las 10, a la altura del paso no habilitado denominado "ladrillera", observaron que un motociclista, identificado luego como Ivo Torres, atravesó la frontera de modo ilegal. Al darle la voz de alto, el conductor aceleró e inició una persecución, que se extendió por tres kilómetros y medio, a partir del paraje "Tres Churquis", en inmediaciones de las instalaciones de Radio Nacional.

La persecución duró seis minutos hasta que, de pronto, el motociclista cayó al suelo como consecuencia de dos disparos. Según los informes forenses, uno de los proyectiles ingresó por la espalda y afectó la zona del pulmón derecho, mientras que el otro fue a la altura de la pantorrilla izquierda de Torres.

Una cabo solicitó asistencia al Same pero, a pesar de los esfuerzos de los paramédicos para salvarle la vida, la víctima falleció a las 10.51, a causa de una fuerte hemorragia que le causó el disparo que recibió en la espalda.