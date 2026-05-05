Reconoció a una mujer que le robó y recuperó su celular

Un hombre reconoció a una mujer que le robó, alertó a la Policía y logró recuperar su celular.

Fuentes consultadas por este matutino indicaron que el episodio se registró el pasado domingo alrededor de las 17 en un sector del barrio 9 de Julio, en la ciudad de Perico.

Fue en esas circunstancias que un hombre transitaba el sector, cuando reconoció a una mujer a la que acusó de haberle sustraído, junto a un cómplice, un teléfono durante la madrugada del mismo día.

Por tal motivo alertó a las autoridades y una comisión policial se constituyó en el lugar. Con las características aportadas por el damnificado, los efectivos recorrieron el sector y aprehendieron a la inculpada.

La mujer reconoció haber protagonizado el ilícito y aportó la dirección donde vendió el dispositivo móvil. Allí, el teléfono sustraído fue entregado de manera voluntaria por un hombre a los efectivos.

El damnificado radicó la denuncia y recuperó su celular.

Mientras que la inculpada quedó alojada en la Seccional 58°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.