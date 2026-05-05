Fueron demorados por correr picadas en moto

Efectivos policiales demoraron a dos adolescentes de 15 y 17 años por correr picadas y realizar maniobras peligrosas a bordo de motos por las calles de la ciudad de San Pedro. Ambos fueron trasladados a una dependencia y luego entregados a sus respectivos progenitores por tratarse de menores de 18 años.

El hecho fue alertado ayer a la madrugada por el personal del sistema de monitoreo encargado de observar las imágenes de las cámaras de seguridad, que están dispuestas en distintos puntos del área urbana. En las mismas se observaba a motociclistas realizando picadas y maniobras peligrosas en las inmediaciones de la ciclovía ubicada en uno de los accesos.

De esta manera, alrededor de las 0.45 una comisión policial de la Unidad Regional 2 arribó al escenario del hecho, por lo que ante presencia policial, los sospechosos aceleraron sus rodados y huyeron en dirección a la avenida Presidente Perón.

Fue entonces que comenzó una persecución de los integrantes del Grupo Motorizado que se prolongó a lo largo de varias cuadras, hasta que lograron interceptar a dos de los prófugos a la altura de la avenida Raúl Alfonsín.

Tras esto, los uniformados procedieron a identificar a los dos motociclistas, por lo que pudieron saber que se trataba de dos adolescentes de 15 y 17 años, quienes circulaban a bordo de una moto Honda Wave de 110 cc de cilindrada, sin la correspondiente documentación.

Además, el personal de Contravenciones corroboró mediante registros fotográficos que previamente habían sido captados realizando maniobras temerarias en avenida Perón.

Finalmente, la motocicleta fue secuestrada y trasladada a la base de Contravenciones, mientras que los dos jóvenes fueron demorados y luego entregados a sus padres.