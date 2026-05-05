Entraron a una vivienda y robaron 5 millones de pesos

Sospechosos ingresaron a una casa de la localidad de La Ovejería y robaron 5 millones de pesos, además de otras pertenencias. El hecho sucedió mientras en la vivienda no se encontraban sus residentes, por lo cual cortaron la reja de una ventana para entrar y revolvieron los distintos sectores del inmueble.

El ilícito fue advertido días pasados cuando la denunciante arribó a su domicilio del barrio 25 de Mayo, de la mencionada localidad, alrededor de las 11.

Fue entonces que la mujer observó que la reja de una de las ventanas estaba cortada y que la hoja de aluminio se encontraba corrida. Se trata de una abertura que se ubica en el sector que da hacia la calle.

Tras notar esta situación, la damnificada ingresó de inmediato por la puerta principal y se encontró con un desorden generalizado en los distintos sectores de la propiedad.

Así fue cómo por la sospecha de haber sido víctima de un robo, la denunciante comenzó a verificar distintas partes del inmueble para saber qué le habían sustraído.

De esta manera, pudo conocer que los sujetos que ingresaron sustrajeron 5 millones de pesos que tenía guardados luego de vender un automóvil hace aproximadamente un mes. Además, los sospechosos se llevaron un teléfono celular, propiedad de su hermano, un instrumento musical y tres pares de zapatillas.

Luego de constatar los elementos que le fueron sustraídos, la damnificada se dirigió a la Subcomisaría de La Ovejería para realizar la denuncia del millonario robo, aportando que la reja la habrían cortado con una herramienta tipo sierra y que la hoja metálica de la ventana no estaba asegurada.