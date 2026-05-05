Un motociclista manejaba en estado de ebriedad y derrapó

Un motociclista de 57 años que manejaba con 2,33 g/l de alcohol en sangre derrapó y tuvo que ser trasladado al hospital "Arturo Zabala" de la ciudad de Perico. De acuerdo al trabajo de Criminalística, no intervino otro rodado en el siniestro vial.

Según fuentes consultadas por este matutino, el incidente sucedió días pasados por la tarde, cuando se recibió la alerta acerca del hecho, por lo cual desde la Seccional 58° se envió a una comisión hasta la esquina de las avenidas Bolivia y Las Lavanderas, en la mencionada ciudad.

Fue entonces que, alrededor de las 18, los agentes arribaron a la intersección y se encontraron con los médicos del Same asistiendo a un motociclista. El hombre presentaba una herida cortante en la cabeza, luego de haber derrapado con su motocicleta Gilera Smash de 110 cc. de cilindrada.

Además, los uniformados notaron signos de ingesta de alcohol en el hombre lesionado. Esto último fue confirmado cuando el personal de Seguridad Vial le practicó el control de alcoholemia al motociclista, que dio positivo en 2,33 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l).

Una vez asistido en el lugar, el hombre de 57 años tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta el hospital "Arturo Zabala" de la ciudad de Perico, para quedar internado en la sala de observación.

Por otro lado, también arribaron efectivos del departamento de Criminalística para las pericias que permitieron constatar que en el siniestro no participó otro vehículo.

Esta novedad fue remitida al ayudante fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso las actuaciones de oficio de los agentes de la Seccional 58°, el secuestro preventivo de la motocicleta protagonista y que se labren las actas contravencionales correspondientes, medidas que fueron realizadas de inmediato.