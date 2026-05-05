Dos detenidos por el incendio en la Federación de Básquet

Se confirmó la detención de dos personas, un hombre y una mujer, en la investigación por el principio de incendio en uno de los ingresos al estadio de la Federación de Básquet de Jujuy, ubicado en el Parque San Martín de la capital jujeña. El foco ígneo se produjo el pasado domingo por la tarde y rápidamente fue apagado. Los sujetos son personas en situación de calle que prendieron fuego colchones en el contexto de una discusión.

Ayer por la mañana, en la habitual información policial del fin de semana, se confirmó la detención de dos personas por el incidente ocurrido en el predio deportivo que motivó la rápida intervención de efectivos de la fuerza y del Cuerpo de Bomberos.

La investigación sobre el incidente es desarrollada por la Agencia de Delitos Complejos, que cuenta con las pericias realizadas por Criminalística y los bomberos de la Policía.

Sobre los hechos

De acuerdo con la información oficial, el domingo por la tarde se encontraban en el escenario del incidente el ayudante fiscal de turno y el presidente de la Federación de Básquet, Gustavo Lamas, quienes indicaron que el hecho se habría originado cuando al menos cuatro personas en situación de calle prendieron fuego a colchones y otras pertenencias en medio de una discusión. Esta situación provocó que las llamas se intensificaran y generaran una importante columna de humo.

Si bien el incendio no dejó personas heridas, se registraron daños menores, principalmente el recalentamiento del cableado y afectaciones en el revestimiento exterior de durlock. El incidente ocurrió pasadas las 19 y fue advertido por vecinos de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades. Los bomberos lograron controlar rápidamente el fuego y evitar que se propagara, reduciendo el riesgo de consecuencias mayores.

Según las primeras versiones, las personas involucradas suelen utilizar ese sector del estadio para pernoctar.