Hombre de 81 años, con heridas de gravedad tras ser agredido

Un hombre de 81 años se encuentra internado en la sala de terapia intensiva, tras ser agredido en inmediaciones de la exterminal de ómnibus capitalina.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, las autoridades tomaron conocimiento del episodio el pasado domingo alrededor de las 22.25, cuando fueron alertadas sobre una persona con lesiones sobre un tramo de la calle Iguazú, a la altura del caracol del barrio Cuyaya.

De manera inmediata una comisión de efectivos policiales se constituyó en el lugar, donde un hombre de 81 años era asistido por el personal del Same.

La víctima manifestó que se encontraba en el sector, cuando le propinaron un brutal golpe en la cabeza. Sin embargo, mencionó que no pudo observar quien o quienes lo atacaron.

Debido a las lesiones, los paramédicos trasladaron al hombre de urgencias al hospital "Pablo Soria", donde fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneal grave y quedó alojado en sala de terapia intensiva.

Los efectivos, en tanto, realizaron recorridos por el sector en búsqueda de sospechosos, pero fue con resultados negativos.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó un relevamiento de cámaras para esclarecer el hecho y que las actuaciones complementarias queden a cargo de la Seccional 4°.