Detenido por el crimen de la mujer hallada en un incendio

La Justicia detuvo a un hombre con presuntos vínculos en el crimen de una mujer, identificada como Nancy Micaela Fuertes, de 41 años, y en la tentativa de homicidio de un hombre (75). El pasado 26 de abril, la víctima fue hallada calcinada y con sus manos maniatadas dentro de un domicilio, ubicado bajo el puente Paraguay, donde se desencadenaba un voraz incendio y del cual tuvo que ser rescatado un hombre, que aún permanece internado.

Según fuentes consultadas por este diario, el pasado domingo los efectivos policiales procedieron a la detención de un hombre que estaría vinculado al crimen y que sería un conocido de la víctima y de la persona que continúa hospitalizada.

El aprehendido se encuentra a disposición de la Fiscalía y esta semana tendrá lugar una audiencia en la que conocerá las graves acusaciones que pesan en su contra, quedará formalmente imputado y designará abogado defensor. El hombre también tendrá la posibilidad de declarar o de abstenerse.

Además, las autoridades sospechan que el inculpado no habría actuado solo, por lo que no descartaron que en las próximas horas puedan producirse más detenciones.

Por otra parte, el resultado de la autopsia al cuerpo de la víctima determinó que la causa de muerte fue una compresión de tórax y no el fuego, ya que no registraba quemaduras en las vías aéreas. El informe preliminar forense estableció además que presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo y se constató que tenía las manos atadas hacia atrás.

Mientras que el hombre de 75 años, que también fue agredido durante el episodio y rescatado en estado de inconsciencia por efectivos policiales, continúa en sala de terapia intensiva del hospital "San Roque".

La causa es tramitada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas Nº5 de San Salvador de Jujuy, a cargo del fiscal Diego Funes.

Sobre el hecho

De acuerdo a los datos incorporados a la investigación, el episodio se registró la tarde del pasado domingo 26 de abril, en un domicilio ubicado en el asentamiento El Chanchero, bajo el puente Paraguay de la capital, donde residían una mujer de 41 años y un hombre de 75.

Fue en esas circunstancias que ambas personas fueron atacadas dentro de la vivienda. El hombre fue golpeado en la cabeza hasta quedar inconsciente y luego retirado del lugar por efectivos policiales, mientras se desarrollaba el incendio.

Una vez sofocadas las llamas, en una de las habitaciones fue hallado el cuerpo de la mujer, que se encontraba calcinado.