Detuvieron a un hombre por homicidio en Ciudad de Nieva

Un hombre fue detenido en las últimas horas en el marco de la investigación por el incendio ocurrido el domingo 26 de abril en un asentamiento de San Salvador de Jujuy, en la zona de Ciudad de Nieva, bajo el puente Paraguay. El Ministerio Público de la Acusación lo vincula con el homicidio de una mujer y la tentativa de homicidio de un adulto mayor.

La causa es tramitada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas Nº 5, a cargo del fiscal Diego Funes. Según informaron fuentes oficiales, el detenido sería conocido de las víctimas y habría actuado junto a otras personas.

El sospechoso ya se encuentra a disposición de la Fiscalía, mientras se aguarda la realización de la audiencia imputativa. En tanto, la investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

El hecho

De acuerdo a los datos recabados, en la vivienda residían una mujer de 41 años y un hombre de 75. El ataque se habría producido durante la tarde de ese domingo, cuando ambos fueron agredidos dentro del inmueble.

El adulto mayor fue golpeado en la cabeza hasta quedar inconsciente y luego fue retirado del lugar por efectivos policiales mientras se desarrollaba el incendio.

Posteriormente, en una de las habitaciones, fue hallado el cuerpo calcinado de la mujer. Sin embargo, los resultados de la autopsia revelaron que la causa de muerte no fue el fuego, ya que no presentaba quemaduras en las vías aéreas, sino una compresión en el tórax. El informe preliminar también indicó que tenía lesiones en distintas partes del cuerpo y que sus manos estaban atadas hacia atrás.

La investigación sigue en curso para determinar