Detienen a jóvenes armados que interceptaban vehículos

La tranquilidad de la calle José Hernández, en la localidad salteña de Salvador Mazza, se vio quebrada por el estruendo de los cristales rotos y las detonaciones de pólvora. Lo que en principio parecía un incidente de tránsito rutinario, escondía en realidad una trama de violencia y acecho que culminó este fin de semana con un fuerte golpe al crimen organizado. La investigación, que se manejó con absoluto hermetismo, logró conectar los puntos de un ataque directo que puso en alerta máxima a las autoridades del departamento General San Martín, en la provincia de Salta.

Todo comenzó con una denuncia que describía una escena de película: un conductor interceptado en pleno movimiento por sujetos que, sin mediar palabra, abrieron fuego contra su vehículo antes de desaparecer en el complejo entramado de calles fronterizas.

Sin embargo, el rastro dejado por los atacantes fue seguido de cerca por el Grupo de Investigadores, quienes realizaron un relevamiento tecnológico de cámaras de seguridad públicas y privadas, y lograron reconstruir la ruta de escape de la camioneta involucrada.

El desenlace de la pesquisa no tuvo lugar en un escondite clandestino, sino en un punto de alta exposición: una estación de servicio de la localidad de Salvador Mazza.

Allí, las fuerzas de seguridad rodearon el vehículo sospechoso cortando cualquier posibilidad de fuga. El resultado del operativo fue la detención de tres jóvenes de 18, 27 y 28 años; quienes estarían directamente vinculados con la autoría material del hecho.

Además, las autoridades secuestraron dos armas de fuego cargadas y listas para ser utilizadas, lo que refuerza la peligrosidad de la banda.

También secuestraron una camioneta y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para determinar si existen conexiones con otros delitos en la zona de frontera.

Bajo la supervisión de la Fiscalía Penal de Salvador Mazza, la causa fue caratulada preventivamente como "daños y abuso de armas", aunque no se descarta que el peritaje de los elementos secuestrados derive en imputaciones más severas.