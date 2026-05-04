Adolescente golpeó a su madre y fue demorado

Un joven atacó a golpes a su progenitora y fue demorado por efectivos policiales que acudieron tras una alerta al 911, en la capital jujeña.

Según las fuentes que fueron consultadas por este diario, el lamentable episodio se registró días atrás alrededor de las 20.30 en un domicilio ubicado sobre un tramo de la calle Cerro Chañi del barrio Luján.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico al Sistema de Emergencias 911 alertó a las autoridades sobre un hecho de violencia intrafamiliar en progreso, por lo que una comisión policial se dirigió al lugar rápidamente.

Allí, ante los pedidos de auxilio de una mujer, los efectivos ingresaron al inmueble y observaron que el inculpado tenía reducida y golpeaba a su progenitora. Por tal motivo, el protagonista fue reducido de inmediato.

La mujer tuvo que ser asistida por el personal del Same, que diagnosticó politraumatismos leves, y posteriormente formalizó la correspondiente denuncia en la Seccional 2° del barrio Gorriti.

Mientras que el protagonista, un adolescente que presentaba signos de intoxicación, fue demorado por los efectivos y quedó a disposición del Juzgado de Menores en la sede policial actuante.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 2°, por disposición del Ministerio Público de la Acusación.