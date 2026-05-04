Entró a trabajar y le sustrajeron la motocicleta

Un hombre denunció que le robaron la moto mientras estaba trabajando en una clínica del centro de la capital jujeña. Al culminar su turno laboral, el damnificado buscó el rodado para dirigirse a su casa y no estaba en donde la estacionó.

El ilícito sucedió días pasados por la noche, luego que alrededor de las 22 el denunciante arribó a su lugar de trabajo en un centro de salud privado ubicado sobre la calle Otero, en el barrio Centro de la ciudad capital.

Eran cerca de las 22 cuando el hombre estacionó su moto Zanella RX de 150 cc de cilindrada con el traba manubrio para luego ingresar al sanatorio.

Horas más tarde, al culminar su turno laboral el motociclista salió alrededor de las 6 para abordar su vehículo, pero ya no se encontraba en el lugar donde lo había estacionado la noche anterior.

Finalmente, se acercó a la Dirección General de Investigaciones, en el barrio Chijra, y denunció el robo de su rodado aportando las características del mismo.