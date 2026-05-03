Prometió una tarjeta de crédito y la estafó

Una vecina del barrio capitalino de Alto Comedero denunció que fue estafada por un sujeto que la contactó con el pretexto de realizar un trámite para la obtención de una tarjeta de crédito. Para ello, le solicitó sumas de dinero que la víctima transfirió hasta que un familiar le advirtió que se trataba de un ilícito.

El hecho ocurrió días atrás cuando la damnificada recibió el llamado telefónico desde un número con la característica 351, perteneciente a la provincia de Córdoba. En el mismo, se presentó un hombre que dijo ser operador de una entidad financiera, de la cual la denunciante es cliente, y le ofreció la posibilidad de que la tarjeta de crédito le llegue a su domicilio.

No obstante, para poder cumplir con el ofrecimiento, el aparente representante de la compañía crediticia le solicitó a la damnificada una serie de envíos de dinero.

Por esa razón, la mujer que creyó en las palabras del sospechoso realizó una primera transferencia de 25 mil pesos que fue directamente a la cuenta de una mujer, de acuerdo a lo que denunció en la sede policial. Tras este primer requisito cumplido, se cortó la comunicación con la promesa de continuar con los trámites para obtener la tarjeta.

Minutos más tarde, el mismo sujeto se comunicó con la mujer a través de una videollamada de Whatsapp para indicarle otra acción, con el mismo objetivo de recibir el plástico. Esta vez, el sospechoso le indicó a la víctima que ingrese a la aplicación de la tarjeta, solicite un préstamo de 120 mil pesos y que lo envíe en tres cuotas de 40 mil a la misma cuenta que en la primera oportunidad. Esto también fue realizado, con la certeza de ser el trámite para la obtención de la tarjeta.

Sin embargo, la verdadera intención del sujeto que la llamó dos veces fue descubierta cuando la denunciante le contó las dos situaciones vividas a una familiar, quien la alertó acerca de las estafas de esas características. Como consecuencia, la damnificada se acercó a la Subcomisaría de las 150 Hectáreas de Alto Comedero para narrar el ilícito por la suma total de 145 mil pesos.