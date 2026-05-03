Cuatro heridos luego de un choque frontal en la ruta 45

Cuatro personas resultaron heridas tras un choque frontal entre un auto y una camioneta en la ruta provincial N° 45, a la altura de Santo Domingo, en Perico. Tres de los lesionados fueron trasladados al hospital "Arturo Zabala" de la mencionada ciudad, mientras que uno de los conductores fue derivado al "Pablo Soria" de la capital jujeña, por la gravedad de su estado. Se investigan las causales del incidente vial.

El siniestro fue advertido el pasado sábado por la mañana, cuando alrededor de las 10.30 el Sistema 911 recibió el alerta acerca del hecho ocurrido en un tramo de la ruta 45.

Por esa razón, minutos más tarde se constituyeron en el lugar las ambulancias del Same que se encontraron con los vehículos protagonistas a ambos lados de la cinta asfáltica. Se trataba de un auto Volkswagen Gol de color rojo y una camioneta Ford Ranger negra, con visibles daños materiales en el sector de la trompa.

A partir de ese momento los profesionales médicos comenzaron a asistir a los cuatro ocupantes de los rodados. Por un lado, quienes viajaban en la camioneta -el conductor de 68 años; la mujer que los acompañaba, de 64; y el hijo de ambos, de 41- fueron trasladados al hospital "Arturo Zabala" con heridas de diferente consideración. Mientras que un joven de 24 años que iba al mando del otro vehículo fue derivado al hospital "Pablo Soria", gravemente herido.

También arribaron el escenario del incidente los integrantes de Seguridad Vial para señalizar el lugar, reordenar el tránsito de la ruta 45 y practicarle el control de alcoholemia al conductor de la camioneta Ford, quien resultó negativo. Sin embargo, al único ocupante del Volkswagen no se le pudo realizar la prueba por el delicado estado de salud que presentaba.

Con respecto a la mecánica del incidente que dejó a cuatro personas heridas, si bien se conoce que el choque fue frontal, las causales son investigadas luego de la pericia del personal de Criminalística que acudió al lugar por disposición del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Finalmente, se procedió al secuestro preventivo de los vehículos involucrados.