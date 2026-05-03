Atacó con un machete a su suegro y fue detenido

Un hombre fue detenido tras atacar con un machete en la cabeza a su suegro, en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Según las fuentes que fueron consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 19.50 en un sector del barrio ramaleño Tupac Amaru.

Fue en esas circunstancias que una comisión policial se constituyó en un domicilio, tras recibir un llamado telefónico que alertó sobre una persona herida con un arma blanca.

Allí, los efectivos se entrevistaron con una mujer quien manifestó que su pareja mantuvo una acalorada discusión con sus familiares y que el escenario escaló hasta que, en un momento determinado, el sujeto atacó con un machete en la cabeza a su progenitor.

Por tal motivo procedieron a la inmediata detención del inculpado, quien continuaba en el inmueble, y lo trasladaron a la Seccional 48°, donde quedó a disposición de la Justicia.

Mientras que la víctima, quien presentaba una herida sangrante en la cabeza, tuvo que ser trasladada al hospital "Guillermo Paterson" y quedó alojada en sala de Observación.

La correspondiente denuncia fue formalizada posteriormente y los efectivos policiales de la mencionada dependencia quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.