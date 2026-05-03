“Pretendían borrar la escena prendiendo fuego a mi mamá”

La familia de la mujer que fue hallada muerta en un domicilio capitalino donde se desencadenó un incendio, denunció que se trataría de un homicidio y que el fuego habría sido provocado. El estado de salud de un hombre de 71 años, que también se encontraba en el inmueble, presenta mejoras y su declaración será clave.

Erika Fuertes, hija de Nancy Micaela Fuertes (41), manifestó a El Tribuno de Jujuy que su progenitora "fue víctima de un asesinato, un homicidio. Los delincuentes intentaron borrar la escena prendiéndole fuego a mi mamá y al abuelo Gregorio. Ella fue encontrada maniatada y quemada".

Sobre el estado de salud del hombre de 71 años, mencionó: "Mi abuelito está en terapia intensiva, inhaló mucho humo que le provocó quemaduras internas, estuvo entubado y ahora ya se lo sacaron, va mejorando. También fue agredido, sufrió golpes en la cabeza".

"Quiero que se haga Justicia por lo que le pasó a mi mamá y a mi abuelito. Que esto no quede impune", dijo.

Por otra parte, la joven explicó que atraviesa una situación económica complicada, debido a que "me quedé sola, mi mamá era la única persona que tenía, nos ayudábamos entre nosotras. Ahora me quedé a cargo de mi abuelo y de mi hija de dos años, estoy en busca de trabajo. La única familia que me quedaba era mi mamá".

En tal sentido, solicitó la colaboración de la comunidad "para poder junta la plata y enterrar a mi mamá. La municipalidad me pudo ayudar con el ataúd. Fui a todos los cementerios estatales y no encuentro lugar para enterrarla, así que estamos viendo en un cementerio privado". Para quienes deseen ayudar a la joven, pueden comunicarse al 3885012473.

Sobre los hechos

Cabe recordar que el episodio ocurrió el pasado 26 de abril, alrededor de las 18.30, en un domicilio del asentamiento El Chanchero, ubicado en la parte baja del puente Paraguay y a las márgenes del río Xibi Xibi.

Fue en esas circunstancias que efectivos y bomberos arribaron tras una alerta de incendio, derribaron una puerta y lograron auxiliar a un hombre de 71 años. Debido a que presentaba quemaduras y heridas, tuvo que ser derivado al hospital "Pablo Soria".

Mientras que personal de Bomberos, junto a vecinos del sector, trabajaron arduamente y lograron sofocar las llamas.

Posteriormente, los efectivos inspeccionar cada sector del inmueble y encontraron el cuerpo de una mujer totalmente calcinado.