Incendio en el acceso al estadio de la Federación de Básquet

Un incendio registrado en el acceso al estadio de la Federación de Básquet generó momentos de preocupación este domingo por la tarde en la zona del Parque San Martín. El foco ígneo, visible desde varios metros de distancia, motivó la rápida intervención de efectivos policiales y del cuerpo de bomberos.

De acuerdo con la información oficial, en el lugar se encontraban el ayudante fiscal de turno y el presidente de la Federación de Básquet, Gustavo Lamas, quienes indicaron que el hecho se habría originado cuando al menos cuatro personas en situación de calle prendieron fuego a colchones y otras pertenencias en medio de una discusión. Esta situación provocó que las llamas se intensificaran y generaran una importante columna de humo.

Si bien el incendio no dejó personas heridas, se registraron daños menores, principalmente el recalentamiento del cableado y afectaciones en el revestimiento exterior de durlock.

El incidente ocurrió pasadas las 19 y fue advertido por vecinos de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades. Los bomberos lograron controlar rápidamente el fuego y evitar que se propagara, reduciendo el riesgo de consecuencias mayores.

Según las primeras versiones, las personas involucradas suelen utilizar ese sector del estadio para pernoctar, especialmente durante los días de bajas temperaturas.

El episodio causó alarma entre los vecinos y quienes se encontraban en el parque al momento del hecho, incluyendo familias y menores de edad, debido a la magnitud de las llamas. Hasta el momento, no se brindaron mayores precisiones.