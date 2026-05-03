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SINIESTRO VIAL

Una víctima fatal y cinco heridos tras vuelco de un auto

El fallecido había quedado atrapado en el rodado y perdió la vida en el escenario del incidente vial.El resto de los ocupantes tuvieron que ser trasladados al hospital local, uno de ellos en grave estado.

Domingo, 03 de mayo de 2026 00:00
DESTRUIDO | EL AUTO PROTAGONISTA ENTRE LOS ÁRBOLES CERCANOS A LA RUTA 42.

Un hombre perdió la vida y cinco personas resultaron heridas tras el vuelco de un auto en la ruta provincial N° 42, a la altura de la Escuela N° 54 de San Vicente, en el municipio de Monterrico. Los lesionados fueron trasladados al hospital local "San Isidro Labrador", de los cuales uno de ellos revestía gravedad al cierre de esta edición.

El siniestro vial ocurrió ayer a la mañana alrededor de las 7.30, cuando un auto Volkswagen Bora de color negro circulaba en sentido norte-sur desde El Carmen en dirección a Monterrico. En ese contexto, por causas que son motivo de investigación, a pocos kilómetros de la mencionada localidad el conductor perdió el control, el vehículo salió de la cinta asfáltica, dio varios vuelcos y quedó en posición normal en una zona de árboles.

De acuerdo a la información policial recabada por El Tribuno de Jujuy, en el interior del rodado viajaban seis personas, todas mayores de edad. Además, el hombre fallecido había quedado atrapado y fue necesaria la asistencia de los Bomberos para poder extraerlo. Sin embargo, se constató que minutos después perdió la vida como consecuencia de un traumatismo encéfalo craneal grave.

Por otro lado, los restantes cinco ocupantes, tres hombres y dos mujeres, fueron derivados en ambulancias del Same al hospital de la localidad de Monterrico. Uno de ellos se encontraba en grave estado por las heridas sufridas, por lo cual podría ser derivado al hospital "Pablo Soria", de la capital.

A raíz de lo sucedido, acudió el personal de la Secretaría de Seguridad Vial para señalizar el tramo de la ruta 42 y así evitar otro hecho similar. Más allá de esta presencia, debido a la gravedad del estado del conductor, primó la urgencia para ser asistido por los profesionales médicos y no se le realizó el control de alcoholemia.

Con respecto a la mecánica del incidente, para conocer las causales arribaron al escenario del hecho los integrantes de Criminalística que realizaron las pericias de rigor. Según las primeras informaciones, no estaría involucrado otro vehículo.

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