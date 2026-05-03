Desarticulan bandas delictivas e incautan numerosas armas

Un megaoperativo de 27 allanamientos permitió desarticular bandas delictivas que operaban en diferentes ciudades del norte de la provincia de Salta. Se trata del resultado de investigaciones en diversas causas por delitos contra la propiedad, que derivó en la detención de ocho hombres, el secuestro de un arsenal de armas y vehículos.

La Policía de Salta, por medio de la Subdirección General de Investigaciones, realizó durante los dos últimos días un importante operativo desplegado en los departamentos de Orán y General José de San Martín.

De los mismos participaron más de 240 efectivos policiales de distintas unidades especiales de los Distritos de Prevención de las ciudades de Orán, Pichanal, Tartagal y Embarcación.

En esas circunstancias, según dio a conocer el gobierno de la vecina provincia, se concretaron 27 allanamientos simultáneos, en diferentes barrios de la ciudad tras una serie de tareas investigativas por distintas causas relacionadas a delitos contra la propiedad bajo diversas modalidades.

Según se estableció, los procedimientos se ejecutaron en los barrios Taranto, Constituyente, Aeroparque, 4 de Junio, Estación y Patrón Costa.

Las medidas judiciales derivaron inicialmente en la demora de once personas, de las cuales ocho quedaron detenidas y a disposición de la Justicia.

Asimismo, se secuestraron una camioneta, seis motocicletas, teléfonos celulares, armas blancas, armas de fuego, armas de utilería, cartuchos, picanas y otros elementos de interés para las investigaciones.

Además, intervino personal de Drogas Peligrosas para la incautación de una planta de marihuana.

Cabe destacar que intervinieron las Fiscalías Penales 1 y 2 de Orán y el Juzgado de Garantías 2, quienes quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.