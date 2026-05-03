Automovilista alcoholizado chocó de frente a motociclista

Un automovilista conducía en estado de ebriedad, perdió el control del rodado y embistió de manera frontal a una motociclista, quien sufrió fracturas en sus cuatro extremidades, en la ciudad de San Pedro.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró el pasado viernes alrededor de las 2 sobre un tramo de la avenida Del Trabajador, a la altura de una garita ubicada en el barrio Eva Perón.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 64 años conducía un automóvil Fiat Siena, en sentido La Esperanza - San Pedro, cuando perdió el control del rodado, se cruzó de carril y embistió de frente a una joven de 27 años que circulaba en una motocicleta de 110 cc de cilindradas.

De manera inmediata el personal del Same se constituyó en el lugar y brindó los primeros auxilios a la motociclista. Debido a las heridas, la joven tuvo que ser trasladada al hospital "Guillermo Paterson", donde fue diagnosticada con fractura en extremidades inferiores y superiores, y quedó alojada en sala de Observación.

El automovilista, en tanto, resultó ileso y fue sometido a una prueba de alcoholemia, por personal de Seguridad Vial, que arrojó resultado positivo con 0.50 g/l de alcohol en sangre.

Posteriormente, los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor, para determinar las causales del incidente vial.

Mientras que la motocicleta, que presentaba daños totales en su carrocería, y el automóvil fueron secuestrados de manera preventiva.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 48°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.